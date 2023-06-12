Елена Рыбакина официально стала третьей ракеткой мира

Елена Рыбакина. Фото: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) произвела обновление мирового рейтинга в одиночном разряде. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на рекордное место, передает NUR.KZ.

До участия в турнире "Ролан Гаррос-2023" первая ракетка Казахстана занимала четвертое место. Теперь же теннисистка вошла в тройку лучших и расположилась на третьей строчке. Отметим, что для Елены данный результат является рекордным в карьере.

Первое место осталось за Игой Швентек. На втором месте находится Арина Соболенко из Беларуси.

Казахстанка Юлия Путинцева поднялась на семь строчек. В данный момент спортсмсенка удерживает за собой 51-ю позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2024339-elena-rybakina-ofitsialno-stala-tretey-raketkoy-mira/