Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Елена Рыбакина официально стала третьей ракеткой мира

Опубликовано:

Теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) произвела обновление мирового рейтинга в одиночном разряде. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на рекордное место, передает NUR.KZ.

До участия в турнире "Ролан Гаррос-2023" первая ракетка Казахстана занимала четвертое место. Теперь же теннисистка вошла в тройку лучших и расположилась на третьей строчке. Отметим, что для Елены данный результат является рекордным в карьере.

Первое место осталось за Игой Швентек. На втором месте находится Арина Соболенко из Беларуси.

Казахстанка Юлия Путинцева поднялась на семь строчек. В данный момент спортсмсенка удерживает за собой 51-ю позицию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2024339-elena-rybakina-ofitsialno-stala-tretey-raketkoy-mira/

Автор: Роман Кушпелев
Елена Рыбакина официально стала третьей ракеткой мира

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.