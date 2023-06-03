"Не спала две ночи": Елена Рыбакина объяснила причину снятия с "Ролан Гаррос-2023"

Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала причину своего снятия с открытого чемпионата Франции - "Ролан Гаррос-2023", пишет пресс-служба турнира.

По словам Елены, из-за температуры она не спала две ночи и не была в состоянии продолжить свое выступление на "Ролан Гаррос-2023".

"Я не спала две ночи, у меня была температура. Сегодня я вышла на разминку и поняла, что не могу играть. Сняться с турнира было правильным решением. Очень жаль, что так получилось, но, наверное, такова жизнь", - заявила Рыбакина.

Напомним, что сегодня Елена Рыбакина снялась с матча третьего круга открытого чемпионата Франции против испанки Сары Соррибес-Тормо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2023258-ne-spala-dve-nochi-elena-rybakina-obyasnila-prichinu-snyatiya-s-rolan-garros-2023/