Юлия Путинцева проиграла в третьем круге турнира "Ролан Гаррос"

Юлия Путинцева. Фото: THOMAS SAMSON/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потерпела поражение в третьем круге мирового турнира "Ролан Гаррос-2023", который проходит в Париже (Франция), передает NUR.KZ.

Из соревнований Путинцеву выбила 30-я ракетка мира Слоан Стивенс из США. Матч продлился три сета. И казахстанка имела шансы на успех.

Она проиграла в первом сете со счетом 3:6. Однако сумела вернуться в игру, забрав второй сет - 6:3.

Правда развить успех не удалось. В третьем сете американская теннисистка выиграла со счетом 6:2, пробившись в четвертый круг.

Отметим, что теперь в одиночном разряде осталась только Елена Рыбакина. Ранее завершили борьбу Александр Бублик и Тимофей Скатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2023217-yuliya-putintseva-proigrala-v-tretem-kruge-turnira-rolan-garros/