Елена Рыбакина пробилась в третий круг турнира "Ролан Гаррос-2023"

Елена Рыбакина. Фото: Julian Finney/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина продолжает успешное выступление на турнире "Ролан Гаррос-2023" в Париже (Франция). Она прошла в третий круг, передает NUR.KZ.

Во втором раунде теннисистка встретилась с чешкой Линдой Носковой. Первый сет Рыбакина забрала со счетом 6:3.

Второй сет казахстанка также выиграла со счетом 6:3. В активе Елены пять эйсов при трех двойных ошибках.

Таким образом, он преодолела барьер второго раунда.

Добавим, что ранее в третий круг также вышла Юлия Путинцева. При этом из четырех казахстанцев, принимавших участие в соревнованиях в одиночном разряде, в борьбе остались двое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2022985-elena-rybakina-probilas-v-tretiy-krug-turnira-rolan-garros-2023/