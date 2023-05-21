Елена Рыбакина впервые в карьере поднимется на четвертую строчку в рейтинге WTA

Елена Рыбакина. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина после победы на турнире в Риме (Италия) обновит личный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

В обновленном списке лучших теннисисток мира Елена поднимется на четвертую строчку. Это наивысший показатель в карьере казахстанской спортсменки.

Выше Рыбакиной расположились американка Джессика Пегула, Арина Соболенко из Беларуси и полячка Ига Швентек.

Напомним, что сегодня в финале турнира в Риме (Италия) Елена Рыбакина победила украинку Ангелину Калинину. При счете 6:4, 1:0 в пользу Елены украинская спортсменка отказалась продолжать встречу из-за травмы.

Отметим, что это уже второй титул серии "Мастерс" в карьере Елены Рыбакиной. Ранее она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2021462-elena-rybakina-vpervye-v-karere-podnimetsya-na-chetvertuyu-strochku-v-reytinge-wta/