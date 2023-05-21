Калинина о финальном матче с Рыбакиной: Продолжать встречу было невозможно

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свой отказ продолжать встречу с казахстанкой Еленой Рыбакиной в финале турнира в Риме (Италия), пишет пресс-служба WTA.
По словам украинской спортсменки, она была на пределе своих физических возможностей.
"Сегодня почувствовала, что нахожусь на пределе своих физических возможностей. Да, несмотря на это я вышла на корт, но после двух-трех геймов поняла, что не могу. Я пыталась продолжить, но это было уже невозможно.
Горжусь своим настроем за эти две недели. Я боролась несмотря на счет, ситуацию, погоду и соперниц. Это были жесткие условия", - заявила Калинина.
Напомним, что в финале турнира в Риме (Италия) Ангелина Калинина из-за травмы снялась с матча при счете 4:6, 0:1 в пользу Рыбакиной. После Елена пожелала скорейшего выздоровления украинской спортсменке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2021461-kalinina-o-finalnom-matche-s-rybakinoy-prodolzhat-vstrechu-bylo-nevozmozhno/