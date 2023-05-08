Елена Рыбакина официально стала шестой ракеткой мира

Победительница "Уимблдона-2022" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обновила личный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.
Так, в обновленном списке лучших теннисисток мира Елена поднялась на шестое место. Это наивысшая позиция в карьере Рыбакиной.
Напомним, что в текущем сезоне 23-летняя казахстанская теннисистка стала финалисткой Australian Open-2023 и выиграла турнир серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).
Также Елена является действующей чемпионкой Уимблдонского турнира.
Перед Рыбакиной в топ-5 расположились американка Коко Гауфф и француженка Каролин Гарсия.
На третьей строчке находится представительница США Джессика Пегула, на второй - Арина Соболенко из Беларуси. А лидирует в рейтинге полячка Ига Швентек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2019767-elena-rybakina-ofitsialno-stala-shestoy-raketkoy-mira/