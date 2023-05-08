Елена Рыбакина официально стала шестой ракеткой мира

Елена Рыбакина. Фото: Іnstagram.com/lenarybakina

Победительница "Уимблдона-2022" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обновила личный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

Так, в обновленном списке лучших теннисисток мира Елена поднялась на шестое место. Это наивысшая позиция в карьере Рыбакиной.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летняя казахстанская теннисистка стала финалисткой Australian Open-2023 и выиграла турнир серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

Также Елена является действующей чемпионкой Уимблдонского турнира.

Перед Рыбакиной в топ-5 расположились американка Коко Гауфф и француженка Каролин Гарсия.

На третьей строчке находится представительница США Джессика Пегула, на второй - Арина Соболенко из Беларуси. А лидирует в рейтинге полячка Ига Швентек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2019767-elena-rybakina-ofitsialno-stala-shestoy-raketkoy-mira/