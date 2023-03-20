Арина Соболенко о поражении от Рыбакиной: У меня не шла первая подача

Арина Соболенко. Фото: Elsa/Getty Images

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко прокомментировала поражение в финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США) от казахстанки Елены Рыбакиной, сообщает пресс-служба WTA.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу первой ракетки Казахстана.

"В первом сете у меня было много моментов, но я ими не воспользовалась. Это значит, что надо больше тренироваться. Не каждый матч складывается так, как мы хотим. Сегодня у меня не шла первая подача. Я провалила первые два гейма второго сета. Для меня это будет уроком. Вернусь сильнее", - заявила Соболенко.

Благодаря этой победе Елена Рыбакина поднялась на седьмое место в рейтинге лучших теннисисток мира. Также она впервые выиграла турнир серии "Мастерс".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013610-arina-sobolenko-o-porazhenii-ot-rybakinoy-u-menya-ne-shla-pervaya-podacha/