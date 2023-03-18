Рыбакина победила первую ракетку мира и вышла в финал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (видео)

Елена Рыбакина. Фото: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере пробилась в финал турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), передает NUR.KZ.

В полуфинале женского одиночного разряда Елена обыграла первую ракетку мира Игу Швентек из Польши со счетом 6:2, 6:2.

На корте теннисистки провели один час и 17 минут. За это время Рыбакина сделала семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из пяти.

Отметим, что это уже третья победа казахстанской теннисистки над первой ракеткой мира Игой Швентек.

В финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина встретится с победительницей Australian Open-2023 Ариной Соболенко из Беларуси.

Решающий матч состоится 20 марта в 04:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013418-elena-rybakina-pobedila-pervuyu-raketku-mira-i-vyshla-v-final-mastersa-v-indian-uellse-video/