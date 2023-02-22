Теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира в Дубае

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Победительница Уимблдона-2022 и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) из-за травмы прекратила выступление на турнире WTA в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Напомним, что Елена дошла до стадии 1/8 финала в одиночном разряде, где должна была встретиться с американкой Кори Гауфф. Но из-за травмы Рыбакина решила сняться с турнира.

"К сожалению, из-за травмы поясницы мне пришлось сняться с турнира в Дубае в одиночном и парном разрядах. Уверена, что в скором времени восстановлюсь и буду готова к дальнейшим вызовам. Не могу дождаться возвращения в Дубай в следующем году. Спасибо за поддержку", - написала в Instagram Stories казахстанская теннисистка.

На пути к 1/8 финала турнира в Дубае (ОАЭ) Елена Рыбакина одолела чешку Марию Боузкову (7:5, 6:2) и канадку Бьянку Андрееску (6:3, 6:4).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2010461-tennisistka-elena-rybakina-snyalas-s-turnira-v-dubae/