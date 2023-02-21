Елена Рыбакина и Юлия Путинцева успешно стартовали на турнире в ОАЭ

Юлия Путинцева. Фото: ktf.kz

Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева одержали победы в первых матчах турнира серии WTA 1000, который проходит в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Рыбакина выбила из соревнований чемпионку US Open-2019 канадку Бьянку Андрееску. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продлилась один час и 31 минуту. Во втором круге Рыбакина сыграет против Мари Бузковой из Чехии.

Путинцева в свою очередь оказалась сильнее Петры Мартич из Хорватии. Матч продлился три сета. Итоговый счет составил 6:4, 0:6, 6:2.

Во следующем раунде Юлия сыграет с Петрой Квитовой (Чехия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2010183-elena-rybakina-i-yuliya-putintseva-uspeshno-startovali-na-turnire-v-oae/