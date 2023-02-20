Елена Рыбакина пробилась во второй круг турнира WTA в ОАЭ

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой одержала победу в первом матче турнира WTA 1000 в парном разряде в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

В первом круге им противостоял дуэт Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Лаура Зигемунд (Германия). Данный матч продлился два сета. Рыбакина и Павлюченкова победили со счетом 6:2, 6:4.

За время встречи Елена и Анастасия сделали две подачи навылет. Также они один раз допустили двойную ошибку.

Добавим, что в одиночном разряде Елена Рыбакина сегодня, 20 февраля, проведет стартовую игру против победительницы US Open-2019 Бьянки Андрееску из Канады.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2010138-elena-rybakina-probilas-vo-vtoroy-krug-turnira-wta-v-oae/