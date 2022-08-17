Теннисист Александр Бублик впервые стал отцом

Александр Бублик. Фото: Oscar Del Pozo/AFP via Getty Images

Лидер мужской команды Казахстана по теннису Александр Бублик (42-я ракетка мира) сообщил о рождении сына, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсмена.

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У 25-летнего казахстанского теннисиста родился сын, которого назвали Василий. Радостную новость Александр опубликовал в Stories в Instagram.

У Александра Бублика родился сын. Фото: instagram.com/bublik/

Ранее Бублик снялся с турнира серии "Мастерс" в Цинцинатти (США). В первом круге он должен был встретиться с австралийцем Алексом Де Минауром.

Напомним, что в этом году Бублик выиграл свой первый титул ATP. Казахстанец стал победителем турнира в Монпелье (Франция).

Также Александр опустился на одну строчку (42-е место) в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1983521-tennisist-aleksandr-bublik-vpervye-stal-ottsom/