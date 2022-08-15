Александр Бублик опустился на одну строчку в рейтинге ATP

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

25-летний казахстанский спортсмен Александр Бублик ухудшил свое положение в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает NUR.KZ.

В списке лучших теннисистов мира Александр Бублик поднялся на одну строчку и теперь занимает 42-е место.

В парном разряде казахстанец Андрей Голубев сместился с 44-й на 47-ю строчку, а Александр Недовесов поднялся на три отметки — 54-й. Бублик все так же занимает 199-е место.

В ТОП-3 все осталось без изменений. Лидирует в списке Даниил Медведев из России. На втором месте находится немец Александр Зверев. Тройку лучших замыкает испанец Рафаэль Надаль.

Напомним, что Александр Бублик не сыграет на "Мастерсе" в Цинциннати (США), который стартует на следующей неделе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1983218-aleksandr-bublik-opustilsya-na-odnu-strochku-v-reytinge-atp/