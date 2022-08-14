Александр Бублик снялся с турнира в Цинциннати

Фото: championat.com

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не сыграет на "Мастерсе" в Цинциннати (США), который стартует на следующей неделе, сообщает Twitter-аккаунт EntryLists.

Поскольку он снялся после жеребьевки, в основной сетке его заменит лаки-лузер. В первом круге казахстанский теннисист должен был играть с Алексом де Минауром.

Ранее Александр Бублик также снялся с турнира в Уинстон-Сейлеме, который стартует 22 августа.

Напомним, что ранее казахстанский спортсмен не сумел пробиться во второй раунд турнира серии АТР Masters 1000 в канадском городе Монреаль, уступив в двух сетах 46-й ракетки мира, американскому теннисисту Дженсону Бруксби.

В списке лучших теннисистов мира Александр Бублик занимает 41-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1983113-aleksandr-bublik-snyalsya-s-turnira-v-tsintsinnati/