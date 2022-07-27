Денис Евсеев пробился во второй круг "Челленджера" в Испании

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis

29-летний казахстанский теннисист Денис Евсеев (269-я ракетка мира) успешно стартовал на турнире серии "Челленджер" в испанском городе Сеговия, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Денис победил местного теннисиста Даниэля Ринкона (452-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

На корте теннисисты провели один час и сорок шесть минут. За это время Евсеев сделал пять эйсов и реализовал четыре брейк-поинта из пяти.

В следующем раунде Денис Евсеев встретится с бельгийцем Микаэлем Гиртцем (253-я ракетка мира), который в свою очередь одолел казахстанца Дмитрия Попко (6:4, 6:4).

Напомним, что благодаря успешному выступлению на турнире "Челленджер" в Нур-Султане Евсеев взлетел в рейтинге АТР.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1980477-denis-evseev-probilsya-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-ispanii/