Денис Евсеев проиграл в финале "Челленджера" в Нур-Султане

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis/

29-летний казахстанский теннисист Денис Евсеев (341-я ракетка мира) не сумел стать победителем турнира категории "Челленджер", который прошел в Нур-Султане, передает NUR.KZ.

В финале одиночного разряда Денис уступил россиянину Роману Сафиуллину (151-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:7.

На корте теннисисты провели два часа и шесть минут. За это время Евсеев сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из семи.

На пути к финалу казахстанский теннисист победил Бейбита Жукаева (6:4, 6:4), Габриэля Декампа (6:4, 2:6, 6:4), Евгения Карловского (3:6, 6:2, 6:4) и Алибека Качмазова (6:3, 3:6, 6:4).

Отметим, что это был первый финал для Дениса Евсеева на турнирах серии "Челленджер".

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1979955-denis-evseev-proigral-v-finale-chellendzhera-v-nur-sultane/