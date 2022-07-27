Дмитрий Попко проиграл в первом круге "Челленджера" в Испании

Дмитрий Попко. Фото: STANISLAV FILIPPOV/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (179-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира серии "Челленджер" в испанском городе Сеговия, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Дмитрий уступил представителю Бельгии Микаэлю Гиртцу (253-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 4:6, 4:6.

На корте теннисисты провели один час и сорок три минуты. За это время Попко сделал два эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт из четырех.

В следующем раунде Микаэль Гиртц встретится с победителем пары Денис Евсеев (Казахстан) - Даниэль Ринкон (Испания).

Напомним, что в обновленном рейтинге АТР Дмитрий Попко поднялся на десять строчек (179 место).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1980441-dmitriy-popko-proigral-v-pervom-kruge-chellendzhera-v-ispanii/