Теннисисты Денис Евсеев и Бейбит Жукаев взлетели в рейтинге АТР

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

После успешного выступления на турнире серии "Челленджер" в Нур-Султане казахстанские теннисисты улучшили свои позиции в обновленном рейтинге АТР, передает NUR.KZ.

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Финалист домашнего турнира Денис Евсеев поднялся на 72 позиции и теперь занимает 269-е место. Дошедший до полуфинала Бейбит Жукаев и вовсе взлетел на 113 строчек - 394 место.

Еще один полуфиналист из Казахстана Дмитрий Попко поднялся на десять позиций - 179 место.

Михаил Кукушкин и Тимофей Скатов также улучшили свое положение. Кукушкин расположился на шесть позиций выше (207 место), а Скатов - на пять (216 место).

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерял две позиции. Теперь он 41-я ракетка мира.

В ТОП-5 произошло одно изменение. Испанец Карлос Алькарас сместил норвежца Каспера Рууда с пятой строчки. Лидирует в рейтинге все также Даниил Медведев из России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1980289-tennisisty-denis-evseev-i-beybit-zhukaev-vzleteli-v-reytinge-atr/