Определились полуфиналисты "Ролан Гаррос-2022"

Каспер Рууд. Фото: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images

Стали известны имена всех полуфиналистов открытого чемпионата Франции по теннису в мужском и женском одиночных разрядах, передает NUR.KZ.

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У мужчин в первом полуфинале встретятся испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев. Во втором полуфинале сильнейшего выявят норвежец Каспер Рууд и хорват Марин Чилич. Оба матча запланирована на 3 июня.

Сегодня в женском одиночном разряда состоятся два полуфинала: первая ракетка мира Ига Швентек из Польши сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной, а итальянка Мартина Тревизан сыграет с американкой Кори Гауфф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1972286-opredelilis-polufinalisty-rolan-garros-2022/