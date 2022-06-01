Ига Швентек вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Ига Швентек. Фото: Robert Prange/Getty Images

Польская теннисистка Ига Швентек в четвертьфинальном матче "Ролан Гаррос" обыграла Джессику Пегулу, сообщает Sports.ru.

Швентек, которой вчера исполнился 21 год, одержала 33-ю победу подряд. Начиная с 2000 года, в женском туре было только две серии длиннее – у Серены (34) и Винус Уильямс (35).

Полька третий раз вышла в полуфинал турнира "Большого шлема". Ей это удавалось на «Ролан Гаррос»-2020 (в итоге взяла титул) и Australian Open-2022 (проиграла в 1/2).

В полуфинале турнира Швентек сыграет с Дарьей Касаткиной, которую в этом году победила трижды, не отдав ни сета и ни в одной из партий не проиграв больше трех геймов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1972111-iga-shventek-vyshla-v-polufinal-rolan-garros/