Надаль победил Джоковича на "Ролан Гаррос"

Рафаэль Надаль. Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

В Париже стали известны имена первых полуфиналистов открытого чемпионата Франции по теннису 2022 года, передает NUR.KZ.

По итогам двух четвертьфиналов в полуфинал пробились немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль.

Александр обыграл Карлоса Алькараса со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6, тем самым прервав 14-матчевую беспроигрышную серию 19-летнего испанца.

Надаль в свою очередь победил первую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии (6:2, 4:6, 6:2, 7:6), и в рекордный 15-й раз вышел в полуфинал "Ролан Гаррос".

Теперь Рафаэль Надаль и Александр Зверев в очном поединке выявят первого финалиста турнира.

Сегодня состоятся еще два четвертьфинала в мужском одиночном разряде: россиянин Андрей Рублев сразится с хорватом Марином Чиличем, а норвежец Каспер Рууд померится силами с датчанином Хольгером Руне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1972035-nadal-pobedil-dzhokovicha-na-rolan-garros/