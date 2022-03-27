Кукушкин проиграл Фрицу во втором круге турнира в Майами

Михаил Кукушкин. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин завершил выступление в одиночном разряде турнира серии АТР 1000 в американском Майами, передает NUR.KZ.

Во втором круге соревнований Михаил уступил недавнему победителю "Мастерса" в Индиан-Уэллсе американцу Тэйлору Фрицу (13-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 3:6, 7:5, 3:6.

На корте теннисисты провели больше двух часов. За это время Кукушкин не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинт.

В следующем круге турнира Тэйлор Фриц сыграет со своим соотечественником Томми Полом (37-я ракетка мира).

Напомним, что ранее в третий раунд "Мастерса" в Майами пробился первая ракетка Казахстана Александр Бублик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1962281-kukushkin-proigral-fritsu-vo-vtorom-kruge-turnira-v-mayami/