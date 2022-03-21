Фриц победил Надаля в финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Рафаэль Надаль и Тэйлор Фриц. Фото: instagram.com/bnpparibasopen/

Американец Тэйлор Фриц (20-я ракетка мира) стал победителем турнира серии АТР 1000 в американском Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

В финале мужского одиночного разряда 24-летний теннисист победил испанца Рафаэля Надаля (4-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 7:6.

Тем самым Тэйлор Фриц впервые в карьере выиграл турнир серии "Мастерс".

В женской сетке чемпионкой стала Ига Швентек (2-я ракетка мира) из Польши. В решающем матче она одолела представительницу Греции Марию Сакарри (3-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1961695-frits-pobedil-nadalya-v-finale-mastersa-v-indian-uellse/