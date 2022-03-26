Александр Бублик пробился в третий круг "Мастерса" в Майами

Александр Бублик. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (33-я ракетка мира) успешно стартовал на турнире серии АТР 1000 в американском Майами, передает NUR.KZ.

Во втором круге мужского одиночного разряда Александр победил Даниэля Галана Ривероса (118-я ракетка мира) из Колумбии. Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

На корте теннисисты провели больше двух часов. За это время Бублик сделал 11 эйсов, допустил 13 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-поинтов.

В следующем раунде казахстанский теннисист сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом (8-я ракетка мира). Матч запланирован на 27 марта в 19:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что ранее во второй круг "Мастерса" в Майами пробился казахстанец Михаил Кукушкин.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1962218-aleksandr-bublik-probilsya-v-tretiy-krug-mastersa-v-mayami/