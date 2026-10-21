Казахстанские пара дзюдоисты выиграли три золота за день на Азиаде-2026
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Сборная Казахстана по пара дзюдо отметилась тремя золотыми медалями за день на Азиатских играх 2026 года в японском регионе Айти-Нагоя, передает корреспондент NUR.KZ.
Журкамырза Шукурбеков (свыше 95 кг) и Зарина Райфова (свыше 70 кг) стали победителями в классе J2, где участвуют спортсмены с частичным нарушением зрения.
Актолкын Сейлбекова (свыше 70 кг) взяла золото в категории J1 для атлетов с тотальной слепотой или крайне низким уровнем зрения.
Жанбота Аманжол и Ермек Нуркабаев вместе поднялись на пьедестал. Они выиграли серебро и бронзу в дивизионе до 95 кг в классе J2.
Багланбек Оналбек и Ерлан Утепов стали бронзовыми призерами в весовой категории свыше 95 кг в классе J1. Аналогичную медаль выиграла Аяла Мереке (до 70 кг) в классе J2.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
- Казахстанские пара лучники выиграли историческую медаль на Азиаде-2026
- Казахстанские пара велогонщики выиграли два золота на Азиаде-2026
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2445876-kazahstanskie-para-dzyudoisty-vyigrali-tri-zolota-za-den-na-aziade-2026/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах