Казахстанские пловцы выиграли четыре медали за день на Пара Азиаде-2026
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Сборная Казахстана по пара плаванию отметилась четырьмя медалями в первый день летних Азиатских игр 2026 года в Японии, передает корреспондент NUR.KZ.
В понедельник пловцы распределили 23 комплекта наград. В четырех дисциплинах на пьедестал поднялись казахстанцы.
Чемпион Пара Азиады-2022 Диас Кенжебек занял второе место на 100-метровке вольным стилем в классе S10. На аналогичной дистанции в категории S13 Виктор Волков финишировал третьим.
Еще одну бронзу выиграл Роман Потапов - на 100-метровке на спине в классе S11. В смешанной эстафете сборная Казахстана в составе Натальи Звягинцевой, Али Турганбекова, Сиязбека Далиева и Зульфии Габидуллиной забрала серебро.
Плавание - второй по медалеемкости вид спорта на Пара Азиаде. По количеству комплектов наград он уступает только легкой атлетике - 114 против 159.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2444697-kazahstanskie-plovcy-vyigrali-chetyre-medali-za-den-na-para-aziade-2026/
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