Казахстанские пловцы выиграли четыре медали за день на Пара Азиаде-2026

Сборная Казахстана по пара плаванию отметилась четырьмя медалями в первый день летних Азиатских игр 2026 года в Японии, передает корреспондент NUR.KZ.

В понедельник пловцы распределили 23 комплекта наград. В четырех дисциплинах на пьедестал поднялись казахстанцы.

Чемпион Пара Азиады-2022 Диас Кенжебек занял второе место на 100-метровке вольным стилем в классе S10. На аналогичной дистанции в категории S13 Виктор Волков финишировал третьим.

Еще одну бронзу выиграл Роман Потапов - на 100-метровке на спине в классе S11. В смешанной эстафете сборная Казахстана в составе Натальи Звягинцевой, Али Турганбекова, Сиязбека Далиева и Зульфии Габидуллиной забрала серебро.

Плавание - второй по медалеемкости вид спорта на Пара Азиаде. По количеству комплектов наград он уступает только легкой атлетике - 114 против 159.

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