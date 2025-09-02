Сабина Алтынбекова перешла в казахстанский клуб
Опубликовано:
Волейболистка Сабина Алтынбекова, выступавшая ранее за арабский клуб, вернулась в казахстанский спорт - девушка подписала контракт с волейбольным клубом "Астана", передает NUR.KZ.
Алтынбекова опубликовала в Instagram фотографию в форме клуба "Астана", написав в посте, что проведет сезон 2025-2026 года в столичном клубе.
На странице ВК "Астана" в соцсетях также появилось фото Алтынбековой в форме.
Напомним, в 2020 году Сабина Алтынбекова приостановила спортивную карьеру. В том же году волейболистка вышла замуж за Саята Салманулы. Через год у пары родился сын.
В феврале 2023-го Алтынбекова возобновила спортивную карьеру после длительного перерыва - казахстанка выступала за команду "Аль-Васл" из Дубая. В 2023 году в составе этой команды казахстанка выиграла чемпионат ОАЭ по волейболу.
К слову, в том же году Алтынбекова попала в список самых богатых волейболисток мира.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2281302-sabina-altynbekova-vernulas-igrat-za-kazahstan/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах