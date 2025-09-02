Сабина Алтынбекова перешла в казахстанский клуб

Волейболистка Сабина Алтынбекова, выступавшая ранее за арабский клуб, вернулась в казахстанский спорт - девушка подписала контракт с волейбольным клубом "Астана", передает NUR.KZ.

Алтынбекова опубликовала в Instagram фотографию в форме клуба "Астана", написав в посте, что проведет сезон 2025-2026 года в столичном клубе.

На странице ВК "Астана" в соцсетях также появилось фото Алтынбековой в форме.

Напомним, в 2020 году Сабина Алтынбекова приостановила спортивную карьеру. В том же году волейболистка вышла замуж за Саята Салманулы. Через год у пары родился сын.

В феврале 2023-го Алтынбекова возобновила спортивную карьеру после длительного перерыва - казахстанка выступала за команду "Аль-Васл" из Дубая. В 2023 году в составе этой команды казахстанка выиграла чемпионат ОАЭ по волейболу.

К слову, в том же году Алтынбекова попала в список самых богатых волейболисток мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.