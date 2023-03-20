Сабина Алтынбекова выиграла чемпионат ОАЭ по волейболу

Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20/

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова в составе команды "Аль-Васл" выиграла национальный чемпионат Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) среди женщин, передает NUR.KZ.

В решающем матче команда Сабины одолела коллектив "Шарджу" со счетом 3:1.

"Мы - чемпионы!", - подписала пост в Instagram Алтынбекова.

Напомним, что в начале текущего года Сабина Алтынбекова возобновила спортивную карьеру после длительного перерыва. Она решила продолжить карьеру в составе команды "Аль-Васл" из ОАЭ.

В 2020 году Сабина Алтынбекова приостановила спортивную карьеру. В том же году волейболистка вышла замуж за Саята Салманулы. Через год у пары родился сын.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2013683-sabina-altynbekova-vyigrala-chempionat-oae-po-voleybolu/