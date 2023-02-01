"Первая игра после перерыва": Сабина Алтынбекова возобновила спортивную карьеру

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова возобновила спортивную карьеру после длительного перерыва, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсменки.
На своей странице в соцсетях Сабина опубликовала фотографии с матча. "Первая игра в 2023 году. И первая победа после перерыва", - подписала пост в Instagram Алтынбекова.
В данный момент Сабина Алтынбекова защищает честь команды "Аль-Васл" из Дубая, которая выступает в чемпионате ОАЭ. Наша волейболистка играет под номером 20.
Напомним, что в декабре прошлого года Сабина объявила о возвращении в большой спорт. Ранее она приостановила карьеру из-за рождения ребенка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2007680-pervaya-igra-posle-pereryva-sabina-altynbekova-vozobnovila-sportivnuyu-kareru/