"Первая игра после перерыва": Сабина Алтынбекова возобновила спортивную карьеру

Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20/

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова возобновила спортивную карьеру после длительного перерыва, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсменки.

На своей странице в соцсетях Сабина опубликовала фотографии с матча. "Первая игра в 2023 году. И первая победа после перерыва", - подписала пост в Instagram Алтынбекова.

В данный момент Сабина Алтынбекова защищает честь команды "Аль-Васл" из Дубая, которая выступает в чемпионате ОАЭ. Наша волейболистка играет под номером 20.

Напомним, что в декабре прошлого года Сабина объявила о возвращении в большой спорт. Ранее она приостановила карьеру из-за рождения ребенка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2007680-pervaya-igra-posle-pereryva-sabina-altynbekova-vozobnovila-sportivnuyu-kareru/