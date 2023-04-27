Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20/

Новоиспеченная чемпионка ОАЭ, 26-летняя казахстанская спортсменка Сабина Алтынбекова попала в список самых богатых волейболисток мира, сообщает турецкий сайт Milliyet.

По информации источника, состояние Сабины оценивается в 4,7 млн долларов (2,1 млрд тенге по текущему курсу). В списке самых богатых волейболисток мира Алтынбекова занимает 11-е место.

Отмечается, что были учтены суммы, полученные от клубов, спонсорских доходов и инвестиций в недвижимость.

ТОП-10 богатых волейболисток мира выглядит следующим образом:

10. Саманта Брисио (Мексика) - 4,7 млн долларов

9. Бренда Кастильо (Доминиканская Республика) - 6 млн долларов

8. Фабиана Клаудино (Бразилия) - 6,9 млн долларов

7. Ким Ен-Кун (Южная Корея) - 7 млн долларов

6. Юлия Герасимова (Украина) - 7 млн долларов

5. Паола Эгону (Италия) - 7,3 млн долларов

4. Таиса Паллези (Бразилия) - 7,7 млн долларов

3. Габриэла Гимараес (Бразилия) - 8,8 млн долларов

2. Жаклин Карвальо (Бразилия) - 9,1 млн долларов

1. Шейла Кастро (Бразилия) - 12 млн долларов

Напомним, что не так давно Сабина Алтынбекова выиграла чемпионат ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) в составе "Аль-Васл".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2018534-sabina-altynbekova-popala-v-spisok-samyh-bogatyh-voleybolistok-mira/