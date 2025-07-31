"Забрали свою медаль": Вадим Шарлаимов — об историческом результате Казахстана на чемпионате мира

Представитель национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Вадим Шарлаимов прокомментировал завоевание исторической бронзовой медали на чемпионате мира, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

30 июля мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге разгромила девятикратных олимпийских чемпионов французов и впервые в своей истории стала бронзовым призером мирового первенства.

Итоги выступления команды на чемпионате мира подвел один из героев исторического турнира Вадим Шарлаимов.

"Эмоции просто зашкаливают. Мы рады, очень рады. Конечно, расстроились, когда проиграли японцам в упорной борьбе. Однако был затем большой перерыв, мы собрались и восстановились, а потом сделали свою работу и выиграли у Франции. Забрали свою долгожданную историческую медаль чемпионата мира", - заявил шпажист.

Отметим, в июне этого года Шарлаимов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной дисциплине на чемпионате Азии, а также в составе сборной РК стал серебряным призером.

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