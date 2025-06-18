Фехтовальщик Вадим Шарлаимов победил олимпийского чемпиона и стал призером ЧА-2025

Представитель национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Вадим Шарлаимов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии в Индонезии, передает корреспондент NUR.KZ.

В Индонезии продолжается чемпионат Азии по фехтованию. В очередной соревновательный день от сборной Казахстана выступили шпажисты. Фехтовальщик Вадим Шарлаимов стал бронзовым призером в индивидуальной дисциплине.

В четвертьфинале отечественный спортсмен сенсационно одолел двукратного олимпийского чемпиона из Японии Коки Кано.

На полуфинальной стадии ему снова противостоял представитель японской сборной Масару Ямаде, которому Вадим уступил и те самым занял итоговое третье место.

Это первая медаль сборной по фехтованию на данном азиатского первенстве.

Напомним, на прошлом чемпионате Азии по фехтованию на шпаге Шарлаимов в составе сборной Казахстана стал обладателем золотой медали в командной дисциплине.

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