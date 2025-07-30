Впервые в истории сборная Казахстана по фехтованию стала призером чемпионата мира
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Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в столице Грузии Тбилиси, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанские шпажисты начали триумфальное выступление на чемпионате мира с победы над командой нейтральных спортсменов из России.Затем за выход в четвертьфинал отечественная сборная одержала вверх над Китаем.
На стадии четвертьфинала сенсационно выиграла у действующих чемпионов мира итальянцев. В полуфинале казахстанцы уступили титулованному сопернику - сборной Японии, которая является победителем Олимпиады-2020 и серебряным призером Олимпийских игр 2024 года.
В противостоянии за бронзовую медаль мирового первенства отечественные фехтовальщики уверенно одолели девятикратных олимпийских чемпионов команду Франции. Схватка завершилась победой с итоговым счетом - 45:31.
Национальную сборную Казахстана представили Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов и Кирилл Проходов.
Это вторая медаль в истории казахстанского фехтования. В 2023 году лидер казахстанской команды Руслан Курбанов завоевал бронзовую медаль соревнований в индивидуальной дисциплине.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2270436-vpervye-v-istorii-sbornaya-kazahstana-po-fehtovaniyu-stala-prizerom-chempionata-mira/
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