Впервые в истории сборная Казахстана по фехтованию стала призером чемпионата мира

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в столице Грузии Тбилиси, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанские шпажисты начали триумфальное выступление на чемпионате мира с победы над командой нейтральных спортсменов из России.Затем за выход в четвертьфинал отечественная сборная одержала вверх над Китаем.

На стадии четвертьфинала сенсационно выиграла у действующих чемпионов мира итальянцев. В полуфинале казахстанцы уступили титулованному сопернику - сборной Японии, которая является победителем Олимпиады-2020 и серебряным призером Олимпийских игр 2024 года.

В противостоянии за бронзовую медаль мирового первенства отечественные фехтовальщики уверенно одолели девятикратных олимпийских чемпионов команду Франции. Схватка завершилась победой с итоговым счетом - 45:31.

Национальную сборную Казахстана представили Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов и Кирилл Проходов.

Это вторая медаль в истории казахстанского фехтования. В 2023 году лидер казахстанской команды Руслан Курбанов завоевал бронзовую медаль соревнований в индивидуальной дисциплине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.