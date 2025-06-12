Казахстанские фехтовальщики выступят на чемпионате Азии в Индонезии

Стал известен состав национальной сборной Казахстана по фехтованию для участия в чемпионате Азии 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации фехтования.

С 17 по 23 июня на острове Бали (Индонезия) пройдет чемпионат Азии по фехтованию среди мужчин и женщин. На главном континентальном турнире сезона национальную сборную Казахстана представят 23 спортсмена в трех видах оружия — шпага, сабля и рапира.

Шпага — Курбанов Руслан, Алижанов Эльмир, Сертай Ерлик, Шарлаимов Вадим, Проходов Кирилл, Андреева Владислава, Николайчук София, Кайдарова Виктория, Фомина Каролина

Сабля — Саркисян Артем, Саттархан Назарбай, Куралбекулы Бакдаулет, Набиев Жанат, Сарыбай Айгерии, Доспай Карина, Гулик Анастасия, Приходько Татьяна

Рапира — Нурумов Галим, Семенов Тимофей, Калиев Тамерлан, Актаева София, Гноева Алена, Тусупбекова Кульжан.

Напомним, мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге является действующим чемпионом Азии, а женская сборная на сабле — серебряным призером континентального первенства.

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