Впервые в истории женская сборная Казахстана по фехтованию завоевала серебро чемпионата Азии

Женская национальная сборная Казахстана по фехтованию на сабле заняла второе место на завершившемся чемпионате Азии в Кувейте, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанские саблистки в составе Карины Доспай, Анастасии Гулик, Жасмин Капыджы и обладательницы олимпийской лицензии Айгерим Сарыбай впервые в истории отечественного фехтования выиграли серебряную медаль на континентальном первенстве.

В поединке за выход в финал представительницы сборной встретились с командой Южной Кореи и выиграли со счетом 45:36. Корейская сборная - входит в число лучших саблисток мира. Тренером-консультантом сборной Казахстана является Торчук Олександр из Украины.

Напомним, вчера медалью золотого отлива отличилась мужская национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге. В финале они одолели действующих олимпийских чемпионов японцев.

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