Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Впервые в истории женская сборная Казахстана по фехтованию завоевала серебро чемпионата Азии

Опубликовано:

Женская сборная Казахстана по фехтованию на сабле
Женская сборная Казахстана по фехтованию на сабле. Фото: Федерация фехтования РК

Женская национальная сборная Казахстана по фехтованию на сабле заняла второе место на завершившемся чемпионате Азии в Кувейте, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанские саблистки в составе Карины Доспай, Анастасии Гулик, Жасмин Капыджы и обладательницы олимпийской лицензии Айгерим Сарыбай впервые в истории отечественного фехтования выиграли серебряную медаль на континентальном первенстве.

В поединке за выход в финал представительницы сборной встретились с командой Южной Кореи и выиграли со счетом 45:36. Корейская сборная - входит в число лучших саблисток мира. Тренером-консультантом сборной Казахстана является Торчук Олександр из Украины.

Напомним, вчера медалью золотого отлива отличилась мужская национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге. В финале они одолели действующих олимпийских чемпионов японцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2125290-vpervye-v-istorii-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-fehtovaniyu-zavoevala-serebro-chempionata-azii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie