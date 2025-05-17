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Казахстанцы выиграли золото и серебро на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике

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Казахстанский гимнаст Дияс Тойшыбек
Дияс Тойшыбек. Фото: Дирекция развития спорта

Представители сборной Казахстана по спортивной гимнастике Дияс Тойшыбек и Зейнолла Идрисов попали на пьедестал на этапе Кубка вызова в Копере, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу на соревнованиях в Словении разыграли первые комплекты медалей. Казахстан был представлен только в упражнении на коне.

Тойшыбек одержал победу в этой дисциплине. Он стал единственным, кто в финале получил более 14 баллов (14,033). Идрисов расположился строчкой ниже в таблице и выиграл серебряную медаль (13,866). Бронзовым призером стал представитель Албании Матвей Петров (13,200).

Напомним, на прошлом этапе Кубка вызова в болгарской Варне Идрисов также выиграл серебро в упражнении на коне.

Оставшиеся финалы на соревнованиях в Копере запланированы на воскресенье. В двух дисциплинах за медаль поборется казахстанец Фарух Набиев — в опорном прыжке и на параллельных брусьях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2246010-kazahstancy-vyigrali-zoloto-i-serebro-na-etape-kubka-vyzova-po-sportivnoy-gimnastike/