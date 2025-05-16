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Казахстанский гимнаст вышел в два финала на этапе Кубка вызова

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Флаг Казахстана на форме гимнаста
Флаг Казахстана на форме. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанец Фарух Набиев пробился в финальный сегмент в двух упражнениях на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в Копере, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу на соревнованиях в Словении прошли квалификационные старты в половине дисциплин. В финалы вышли обладатели восьми лучших отборочных результатов.

Набиев в опорном прыжке занял четвертое место в квалификации, набрав 13,650 балла. В упражнении на параллельных брусьях он заработал 13,200 балла и замкнул тройку лучших в отборочном сегменте.

Таким образом, казахстанец поборется за медали в этих дисциплинах. Оба финала с его участием пройдут в воскресенье. В субботу же за награды на коне поборются казахстанцы Зейнолла Идрисов и Дияс Тойшыбек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2245884-kazahstanskiy-gimnast-vyshel-v-dva-finala-na-etape-kubka-vyzova/