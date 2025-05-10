Казахстанский гимнаст стал призером этапа Кубка вызова на коне

Казахстанец Зейнолла Идрисов попал на пьедестал этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике, который проходит в болгарской Варне, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу атлет выступил в финале в упражнении на коне. Ранее Идрисов попал в решающий сегмент соревнований благодаря пятому месту в квалификации.

В финале казахстанец набрал 14,233 балла и занял вторую позицию. Выше него оказался только представитель Вьетнама Нгок Суан (14,266). Тройку призеров замкнул узбекистанец Абдулла Азимов (13,800).

Ранее в нынешнем сезоне Идрисов в упражнении на коне выиграл серебро и бронзу на этапах Кубка мира.

Соревнования в рамках Кубка вызова в Варне завершатся 11 мая. В воскресенье за медаль поборется еще один казахстанец — Фарух Набиев с четвертым результатом в квалификации вышел в финал в опорным прыжке.

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