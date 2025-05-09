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Второй казахстанский гимнаст пробился в финал на этапе Кубка вызова

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Опорный прыжок в спортивной гимнастике
Опорный прыжок. Фото: C. Morgan Engel/NCAA Photos via Getty Images

Казахстанец Фарух Набиев попал в финальный сегмент соревнований на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в болгарской Варне, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу атлет успешно прошел квалификацию в вольном прыжке. За свое выступление он набрал 13,800 балла и занял четвертое место.

Таким образом, Набиев вышел в финал, куда попадают обладатели восьми лучших отборочных результатов. Розыгрыш наград в этой дисциплине с участием казахстанца пройдет в воскресенье, 11 мая.

Также Набиев выступил на параллельных брусьях. Он набрал 12,900 балла и замкнул топ-10, попав в число резервистов. Казахстанец сможет побороться в финале и в этой дисциплине, если двое участников из основного списка снимутся с соревнований.

На перекладине Набиев не попал в решающий сегмент. В квалификации он занял 14-е место (12,400 балла), а еще один казахстанец Дияс Тойшыбек показал 16-й результат (12,250).

Напомним, днем ранее в финал на коне на этапе Кубка вызова в Варне попал отечественный гимнаст Зейнолла Идрисов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2243487-vtoroy-kazahstanskiy-gimnast-probilsya-v-final-na-etape-kubka-vyzova/