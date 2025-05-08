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Казахстанский гимнаст вышел в финал на этапе Кубка вызова

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Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов
Зейнолла Идрисов. Фото: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

Представитель сборной Казахстана по спортивной гимнастике Зейнолла Идрисов успешно прошел квалификацию на этапе Кубка вызова в Варне, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования в Болгарии стартовали в четверг. В первый день прошла квалификация в половине индивидуальных дисциплин.

Идрисов выступил на коне и набрал 14,000 баллов. Этот результат позволил ему занять пятое место в отборе и попасть в финальную часть турнира. Таким образом, в субботу казахстанец поборется за медаль в данной дисциплине.

Еще один отечественный гимнаст Дияс Тойшыбек в квалификации на коне набрал 13,600 балла и занял 13-е место. Этот результат не позволит ему продолжить борьбу в финале.

В вольных упражнениях казахстанец Фарух Набиев набрал 11,800 балла и замкнул топ-20 в квалификации, также потеряв шанс на медаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2243277-kazahstanskiy-gimnast-vyshel-v-final-na-etape-kubka-vyzova/