Алматинский "Кайрат" разгромно проиграл в финале Лиги чемпионов

Казахстанский футзальный клуб "Кайрат" потерпел крупное поражение от испанской "Пальмы" в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

"Финал четырех" главного клубного турнира Европы прошел во французском Ле-Мане. Путевки в решающий матч "Кайрат" и "Пальма" получили благодаря победам над испанской "Картахеной" и португальским "Спортингом" соответственно.

Главный финал завершился разгромным поражением алматинской команды со счетом 4:9. Мячи у "Кайрата" забили Кайо Руис (9 минута), игроки сборной Казахстана Даурен Турсагулов (33) и Жахангир Рашит (36), а также Кевин Арриета (40).

В составе победителей покер оформил Фабиньо (23, 27, 28, 31), еще по голу занесли себе в актив Хесус Гордильо (7), Лукас Мачадо (18), Марио Ривильос (19), Нигиньо (32) и Матеус Майя (38).

Таким образом, "Пальма" третий раз подряд выиграла Лигу чемпионов. По количеству титулов команда теперь уступает только испанским "Интеру" (пять побед) и "Барселоне" (четыре).

"Кайрат" во второй раз потерпел поражение в финале Лиги чемпионов. В активе алматинцев остается два трофея (2013 и 2015).

Бронзовым призером нынешнего розыгрыша стала "Картахена". В матче за третье место она в серии пенальти победила "Спортинг" — 2:2 (3:1).

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