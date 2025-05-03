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Определился соперник "Кайрата" по финалу Лиги чемпионов

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Футзалисты "Пальмы" в ЛЧ 2024/25
Футзалисты "Пальмы". Фото: Ben McShane - Sportsfile/UEFA via Getty Images

Испанская "Пальма" обыграла португальский "Спортинг" и стала вторым финалистом футзальной Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

"Финал четырех" главного клубного турнира Европы проходит во французском Ле-Мане. Во втором полуфинале "Пальма" обыграла лиссабонскую команду со счетом 3:0 благодаря голам Хесуса Гордильо (28 минута), Марио Ривильоса (39) и и Луана Мюллера (40).

Таким образом, испанский клуб третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов. В прошлых двух сезонах "Пальма" побеждала и забирала трофей.

В этот раз соперником испанской команды будет казахстанский "Кайрат". В своем полуфинале алматинцы одержали победу над другим испанским клубом — "Картахеной".

Решающий матч Лиги чемпионов запланирован на воскресенье, 4 мая. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2241630-opredelilsya-sopernik-kayrata-po-finalu-ligi-chempionov/