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Алматинский "Кайрат" вышел в финал Лиги чемпионов

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Футзалисты "Кайрата" в ЛЧ 2024/25
Футзалисты "Кайрата". Фото: Никита Басов / АФК "Кайрат"

Казахстанский футзальный клуб "Кайрат" из Алматы обыграл испанскую "Картахену" и стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

"Финал четырех" главного клубного турнира Европы начался во французском Ле-Мане. В первом матче полуфинальной стадии встретились "Кайрат" и "Картахена".

Казахстанская команда одержала победу со счетом 3:2 благодаря дублю Алиссона (16 и 37 минуты) и голу вратаря Денниса Кавальканти (39), который поразил пустые ворота. Мячи у соперников забили Мигель Мельядо (20) и Габриэль Мотта (40), реализовавший пенальти.

Таким образом, "Кайрат" вышел в финал Лиги чемпионов и оспорит титул с португальским "Спортингом" из Лиссабона или испанской "Пальмой" — победителем двух прошлых розыгрышей турнира. Решающий матч запланирован на 4 мая и начнется в 23:00 по казахстанскому времени.

Ранее "Кайрат" выигрывал Лигу чемпионов в 2013 и 2015 годах. В 2019-м алматинская команда потерпела поражение в финале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2241573-almatinskiy-kayrat-vyshel-v-final-ligi-chempionov/