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Сборная Казахстана выиграла медаль этапа Кубка мира по художественной гимнастике

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Сборная Казахстана по художественной гимнастике на КМ-2025
Сборная Казахстана по художественной гимнастике. Фото: Казахстанская федерация гимнастики

На этапе Кубка мира 2025 года по художественной гимнастике, который принял Ташкент, сборная Казахстана выиграла одну медаль, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье на соревнованиях в столице Узбекистана прошли финалы в отдельных видах. Сборная Казахстана заняла третье место в групповом упражнении с пятью лентами.

Команда в составе Аиды Хакимжановой, Жасмин Жунусбаевой, Кристины Чепульской, Мадины Мырзабай, Айзере Кенес и Айзере Нурмагамбетовой набрала 22,20 балла и уступила только китаянкам (24,55) и полькам (23,00). На прошлом этапе в Баку сборная Казахстана также выиграла бронзу в этой дисциплине.

Кроме того, в Ташкенте отечественные гимнастки выступили во всех других финалах. Айбота Ертайкызы заняла четвертое место в упражнении с обручем и дважды стала шестой — с булавами и лентой. Айым Мейржанова показала пятый результат в финале с мячом. В командном упражнении с тремя мячами и двумя обручами казахстанки заняли пятое место.

Напомним, днем ранее Ертайкызы замкнула пятерку сильнейших в зачете личного многоборья. Мейржанова в этой дисциплине заняла восьмую позицию.

Пока в активе сборной Казахстана по художественной гимнастике в нынешнем сезоне Кубка мира нет медалей в индивидуальных дисциплинах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2239836-sbornaya-kazahstana-vyigrala-medal-etapa-kubka-mira-po-hudozhestvennoy-gimnastike/