Казахстанская гимнастка заняла пятое место на этапе Кубка мира

Представительница сборной Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы вошла в пятерку сильнейших на третьем этапе Кубка мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования принимает Ташкент — столица Узбекистана. В пятницу и субботу участницы выступили со всеми снарядами, сформировав итоговый зачет многоборья, а также преодолев квалификацию в отдельные финалы.

В многоборье Ертайкызы заняла пятое место с результатом 107,70 балла. Победу одержала узбекистанка Тахмина Икромова (112,25), серебро выиграла немка Дарья Варфоломеев (112,25), бронзу — полька Лилиана Левинска (108,30). Еще одна казахстанка Айым Мейржанова заняла восьмую позицию (104,95).

Кроме того, Ертайкызы квалифицировались во все четыре финала на отдельных снарядах. Мейржанова также поборется за медали с лентой и мячом. Розыгрыш наград в отдельных финалах запланирован на 27 апреля.

В командном многоборье, которое также завершилось в субботу, сборная Казахстана набрала 43,75 балла и заняла пятое место. Победу одержали польки (47,90), серебро выиграли узбекистанки (47,40), бронзу — китаянки (46,60).

Напомним, пока в нынешнем сезоне Кубка мира в активе сборной Казахстана по художественной гимнастике одна медаль. На турнире в Баку бронзу выиграла команда в групповых упражнениях с пятью лентами.

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