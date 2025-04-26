Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанская гимнастка заняла пятое место на этапе Кубка мира

Опубликовано:

Казахстанская гимнастка Айбота Ертайкызы
Айбота Ертайкызы. Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Представительница сборной Казахстана по художественной гимнастике Айбота Ертайкызы вошла в пятерку сильнейших на третьем этапе Кубка мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования принимает Ташкент — столица Узбекистана. В пятницу и субботу участницы выступили со всеми снарядами, сформировав итоговый зачет многоборья, а также преодолев квалификацию в отдельные финалы.

В многоборье Ертайкызы заняла пятое место с результатом 107,70 балла. Победу одержала узбекистанка Тахмина Икромова (112,25), серебро выиграла немка Дарья Варфоломеев (112,25), бронзу — полька Лилиана Левинска (108,30). Еще одна казахстанка Айым Мейржанова заняла восьмую позицию (104,95).

Кроме того, Ертайкызы квалифицировались во все четыре финала на отдельных снарядах. Мейржанова также поборется за медали с лентой и мячом. Розыгрыш наград в отдельных финалах запланирован на 27 апреля.

В командном многоборье, которое также завершилось в субботу, сборная Казахстана набрала 43,75 балла и заняла пятое место. Победу одержали польки (47,90), серебро выиграли узбекистанки (47,40), бронзу — китаянки (46,60).

Напомним, пока в нынешнем сезоне Кубка мира в активе сборной Казахстана по художественной гимнастике одна медаль. На турнире в Баку бронзу выиграла команда в групповых упражнениях с пятью лентами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2239683-kazahstanskaya-gimnastka-zanyala-pyatoe-mesto-na-etape-kubka-mira/