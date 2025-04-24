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Сильнейшая команда Казахстана одержала разгромную победу и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

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Казахстанская волейболистка Мадина Бекет
Мадина Бекет. Фото: Пресс-служба ЖВК "Жетысу"

Талдыкоганский волейбольный клуб "Жетысу" одержал уверенную победу в четвертьфинале женской азиатской Лиги чемпионов 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Действующие чемпионки Казахстана заняли первое место в группе, благодаря чему пробились в плей-офф. В четвертьфинале им противостоял филиппинский "ПЛДТ Хай Спид Хиттерс".

Матч стартовой стадии плей-офф завершился разгромной победой "Жетысу" со счетом 3:0 по сетам (25:13, 25:22, 25:20). Таким образом, талдыкорганки выиграли все три встречи на турнире, не уступив ни одного сета.

В полуфинале соперником "Жетысу" станет победитель матча между таиландским клубом "Натхонратчасима" и филиппинским "Кремлайн Кул Смешерс", который ранее потерпел поражение от казахстанской команды на групповом этапе.

Встреча за путевку в финал с участием талдыкорганок пройдет 26 апреля. Ранее "Жетысу" ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. Из казахстанских команд победителями этого турнира становились алматинский "Рахат" (2004, 2007), усть-каменогорский "Алтай (2021) и петропавловский "Куаныш" (2022).

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов проходит в филиппинском Пасиге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2239032-silneyshaya-komanda-kazahstana-oderzhala-razgromnuyu-pobedu-i-vyshla-v-polufinal-ligi-chempionov/