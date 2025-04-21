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Сильнейшая команда Казахстана разгромно выиграла первый матч Лиги чемпионов

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Казахстанская волейболистка Валерия Якутина
Валерия Якутина. Фото: Пресс-служба ЖВК "Жетысу"

Талдыкорганский волейбольный клуб "Жетысу" с уверенной "сухой" победы стартовал в азиатской женской Лиге чемпионов 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования сильнейших женских команд региона проходят в филиппинском городе Пасиге. "Жетысу" попал в число участников на правах действующего чемпиона Казахстана.

В первом туре группы А талдыкорганки встретились с филиппинским клубом "Кремлайн Кул Смешерс". Матч завершился разгромной победой "Жетысу" со счетом 3:0 по сетам (25:16, 25:17, 25:17).

Самой результативной на площадке стала казахстанка Татьяна Никитина, которая набрала 14 очков.

Победа позволила "Жетысу" возглавить таблицу группы с тремя очками. Столько же баллов в активе "Кремлайн Кул Смешерс", которые выиграли свой первый матч.

В третьем туре талдыкорганки встретятся с иорданским "Аль-Насром", уступившим на старте соревнований. Две сильнейшие команды из трио выйдут в четвертьфинал. Плей-офф стартует 24 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2237955-silneyshaya-komanda-kazahstana-razgromno-vyigrala-pervyy-match-ligi-chempionov/