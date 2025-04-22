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Волейболистки "Жетысу" оформили второй разгром и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Казахстанская волейболистка Мария Сырыгина
Мария Сырыгина. Фото: Пресс-служба ЖВК "Жетысу"

Талдыкорганский волейбольный клуб "Жетысу" из одержал вторую подряд победу в женской азиатской Лиге чемпионов 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник команда провела второй матч в группе А. Соперником был "Аль-Наср" из Иордании.

Волейболистки "Жетысу" одержали разгромную победу со счетом 3:0 по сетам (25:10, 25:15, 25:11). Таким образом, талдыкорганки всухую выиграли оба матча в своей группе и с первого места вышли в четвертьфинал.

В плей-офф действующие чемпионки Казахстана стартуют игрой с филиппинской командой "ПЛДТ Хай Спид Хиттерс", которая стала второй в группе D. Этот матч пройдет 24 апреля, победитель выйдет в полуфинал.

Ранее "Жетысу" не выигрывал женскую Лигу чемпионов. Из казахстанских команд победителями этого турнира становились алматинский "Рахат" (2004, 2007), усть-каменогорский "Алтай (2021) и петропавловский "Куаныш" (2022).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2238195-voleybolistki-zhetysu-oformili-vtoroy-razgrom-i-vyshli-v-chetvertfinal-ligi-chempionov/