Казахстанские гимнасты успешно стартовали на этапе Кубка мира

Представители сборной Казахстана по спортивной гимнастике начали выступление на этапе Кубка мира в катарской Дохе, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
По итогам первого квалификационного дня в финал пробились четыре наших гимнаста.
В вольных упражнениях Милад Карими показал второй результат, набрав 13,800 балла. Алтынхан Темирбек вышел в финал с четвёртого места - 13,466.
Также казахстанцы поборются за медали в упражнениях на коне. Нариман Курбанов за свое выступление получил 14,566 балла (второе место в квалификации). Зейнолла Идрисов квалифицировался в финал с четвертой позиции - 14,466.
Во второй отборочный день выступят Милад Карими (упражнения на перекладине) и Алтынхан Темирбек (опорный прыжок).
Напомним, на минувшем ЭКМ в Хорватии казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золотую медаль на перекладине, а также бронзу в вольных упражнениях.
Еще одну медаль бронзового отлива на этапе Кубка мира в Хорватии завоевал Нариман Курбанов в дисциплине на коне.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2236725-kazahstanskie-gimnasty-uspeshno-startovali-na-etape-kubka-mira/